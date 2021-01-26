فلوريدا تقدم نفسها بديلا لطوكيو في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2021

الاستاد الوطني في طوكيو (فرانس برس)

أبلغ كبير المسؤولين الماليين في فلوريدا، أمس الإثنين، اللجنة الأولمبية الدولية استعداد الولاية الأميركية لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية، في ظل تكهنات حول تراجع طوكيو عن الاستضافة بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا المستجد».

ووجّه جيمي باترونيس رسالة إلى الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الدولية: «لحثّكم على التفكير في نقل دورة الألعاب الأولمبية 2021 من طوكيو، إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً إلى فلوريدا»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

تابع: «وفي ظل تقارير إعلامية حول قلق المسؤولين اليابانيين وبشكل غير معلن لعدم إمكانية إقامة الألعاب بسبب الجائحة، لا يزال هناك وقت لنشر فريق من الأولمبية الدولية لاختيار المواقع في فلوريدا».

وتطرقت رسالة باترونيس المنشورة على شبكة الإنترنت إلى قوة الولاية المفترضة في نشر التلقيح، إعادة الانفتاح الاقتصادي والأحداث الرياضية التي استضافتها أثناء الجائحة على غرار تكملة الموسم الماضي من الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، بالإضافة إلى كون متنزهاتها الترفيهية، بما فيها ديزني وورلد، مفتوحة أمام الأعمال التجارية.

لكن فلوريدا عانت كثيرًا بسبب الجائحة، مع أكثر من 25 ألف حالة وفاة من بين مجمل 420 ألفًا في البلاد، وقال باترونيس: «مهما كانت الاحتياطات المطلوبة، فلنحددها وننجزها».