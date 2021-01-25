8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 06:03 مساء
كرة الدوري الإنجليزي.. (موقع رابطة الدوري)

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن نتائج مسحات الكشف عن فيروس كورونا «كوفيد- 19»، ما بين يومي 18- 24 يناير الجاري.

ونشرت رابطة «البريميرليج» نتائج مسحات الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت للاعبي الفرق المشاركة في المسابقة والأطقم الفنية، حيث تم إجراء 2518 مسحة، جاءت جميعها سلبية، ما عدا 8 عينات فقط جاءت إيجابية.

ويخضع اللاعبون المصابون لفترة من العزل الطبي تصل لـ10 أيام حتى تماثلهم للشفاء بحسب البروتوكول الموضوع من رابطة البريميرليج والحكومة البريطانية.

وأكدت الرابطة أنه لن يتم إصدار أي تفاصيل عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، سواء ذكر أسماء المصابين أو أنديتهم.

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