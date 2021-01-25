بطلة الوثب بالزانة ستيفانيدي تؤيد إقامة الألعاب الأولمبية في طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 04:45 مساء
ستيفانيدي (أرشيفية : الإنترنت)

أيّدت حاملة لقب الوثب بالزانة اليونانية كاتيرينا ستيفانيدي إقامة أولمبياد طوكيو المؤجل إلى الصيف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في موعده الجديد، وذلك بعد نحو عام من مطالبتها بتأجيله.

وقالت ستيفانيدي لوكالة «كيودو» الأخبارية اليابانية إنه سيكون من الأفضل إقامة الألعاب دون جماهير على أن تلغى بسبب تداعيات فيروس كورونا، مضيفة أن الرياضيين تواقون للمشاركة في الألعاب، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وفي ظل الارتفاع الكبير لعدد المصابين بكورونا حول العالم، تزايدت الشكوك حول إمكانية الاستمرار بالألعاب المؤجلة في موعدها الجديد في يوليو المقبل، كما تفرض طوكيو حالة الطوارئ وسط تراجع الدعم الشعبي للألعاب بين مؤيد للألغاء أو التأجيل.

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