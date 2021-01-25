«آرسنال» يقترب من استعارة لاعب «ريال مدريد» مارتن أوديغارد

مارتن أوديغارد (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي «آرسنال» الإنجليزي يقترب من ضم لاعب الوسط النرويجي لـ«ريال مدريد»، مارتن أوديغارد، على سبيل الإعارة، متفوقًا في سباق ضمه على كل من «ريال سوسييداد»، و«أياكس أمستردام»، المهتمين أيضًا بالحصول على خدمات اللاعب الشاب.

وكشفت أن كلا الناديين توصل لاتفاق بشأن قيمة الإعارة، التي ستبلغ 1.8 مليون إسترليني، أي مليوني يورو، إضافة لدفع راتب اللاعب البالغ 38 ألف استرليني بما يوازي 42.800 ألف يورو أسبوعيًّا لنهاية الموسم، وينتظر أن يخضع أوديغارد (22 عامًا) للفحوصات الطبية قبل إتمام الصفقة، بحسب ما ذكرته «إفي».

الدولي النرويجي فشل في إقناع مدربه في «ريال مدريد» زين الدين زيدان، بقدراته على الرغم من أن الفرنسي نفسه من كان سببًا في قطع إعارته من «ريال سوسييداد» وعودته مبكرًا لـ«سانتياغو برنابيو» هذا الموسم.

ووفقًا لما نشره الصحفي الإيطالي الشهير فابيرتسيو رومانو، فإن التواصل بين «آرسنال» والـ«ريال» قد تم في الساعات الماضية، وأسفر عن اتفاق سينضم بمقتضاه أوديغارد إلى ملعب الإمارات.