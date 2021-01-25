«تشيلسي» الإنجليزي يقيل مدربه فرانك لامبارد

فرانك لامبارد (أرشيفية : الإنترنت)

أقال نادي «تشيلسي» الإنجليزي لكرة القدم مدربه فرانك لامبارد، اليوم الإثنين، لسوء النتائج، وذلك بعد نحو سنة ونصف من تعيينه.

قال مالكه، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، «كان قرارًا صعبًا جدًّا للنادي، خصوصًا لأني أتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع فرانك، وأكن له احترامًا كبيرًا»، ويحتل «تشيلسي» راهنًا المركز التاسع في الدوري بفارق 11 نقطة عن «مانشستر يونايتد» المتصدر، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومنذ أيام أبدى لامبارد رغبته في خوض تجربة تدريبية مع نادي «برشلونة» خلال مسيرته، حيث ظل مستقبل لامبارد مع نادي «تشيلسي» مهددًا، وذلك بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال، خلال الفترة الأخيرة من الموسم الحالي، حيث أكدت جريدة «سبورت» الإسبانية، أنه لطالما كانت لدى لامبارد الرغبة في التواجد مع «برشلونة»، منذ أن كان لاعبًا.

وارتبط اسم المدرب الذي كان يشغل وسط الملعب كلاعب، بالانتقال إلى «برشلونة» خلال مسيرته، وكان قريبًا من ذلك، ولكن انتهى الأمر بالاستمرار مع «البلوز»، حيث بات من أساطير النادي.

وأشارت الجريدة إلى أن الرغبة في التواجد مع«برشلونة» لا تزال تراود لامبارد بعد أن سلك طريق التدريب، وأن لديه هدفًا الآن هو أن يكون قادرًا على الجلوس على مقاعد بدلاء «البلاوغرانا» في يومًا ما.