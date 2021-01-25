7 منتخبات تتأهل لربع نهائي مونديال اليد

مباراة مصر وسلوفينيا في مونديال اليد (إنترنت)

تتواصل على ملاعب مصر مباريات كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ27، حيث ضمن التأهل إلى دور ربع النهائي، منتخبات إسبانيا والمجر من المجموعة الأولى، والدنمارك وتتبقى بطاقة واحدة من المجموعة الثانية، وفرنسا والنرويج من المجموعة الثالثة، والسويد ومصر عن المجموعة الرابعة.

ويختتم اليوم الإثنين مباريات الدور الرئيسي من بطولة العالم، بإقامة مباريات الجولة الثالثة والختامية من هذا الدور، ويتبقى بطاقة واحدة مؤهلة لدور الثمانية يتنافس عليها الأرجنتين وقطر وكرواتيا في المجموعة الثانية، بعد تأهل 7 فرق وهم مصر وإسبانيا والمجر والدنمارك والسويد وفرنسا والنرويج.

وتشهد مباريات اليوم، مواجهة هامة للمنتخب القطري أمام نظيره الأرجنتنيني، حيث تأمل قطر في الفوز بالمباراة، مع إنتظار هدية دنماركية ليتواجد بين الثمانية الكبار، بينما يأمل راقصي التانجو في عدم التفريط في فرصة التأهل التي لاحت لهم بعد الفوز على كرواتيا في الجولة الماضية، حيث أن الفوز على المنتخب القطري يمنحهم بطاقة العبور لدور الثمانية دون النظر لنتيجة مباراة الدنمارك وكرواتيا.

وسيشهد اليوم، قمة أوروبية للتنافس على صدارة المجموعة الأولى بالدور الرئيسي بين المجر وأسبانيا، وعلى جانب أخر، ستكون هناك قمة أخرى في المجموعة الثانية بين الدنمارك حامل اللقب ومنتخب كرواتيا.

المجموعة الأولى

تلتقي البرازيل مع أوروجواي في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت ليبيا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وفي السابعة مساء، يكون الصدام القوي بين أسبانيا بطلة أوروبا مع المجر على صدارة المجموعة، وتقام المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وتختتم مباريات المجموعة بمواجهة قوية بين بولندا وألمانيا في التاسعة والنصف مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وأخيرا وعلى كأس الرئيس «الترضية» يلتقي منتخب تونس مع نظيره الأنجولي ضمن منافسات المجموعة الأولى في السابعة مساء بصالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.