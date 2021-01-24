«بايرن ميونخ» يبتعد بصدارة الدوري الألماني برباعية في شباك «شالكه»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 07:06 مساء
مباراة «بايرن ميونخ» و«شالكه» في الدوري الألماني. (تويتر)

استغل «بايرن ميونيخ» تعثر مطارديه أفضل استغلال بفوزه على «شالكه» 4-صفر، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 42 نقطة مبتعدًا بفارق 7 نقاط عن وصيفه «لايبزيغ» و10 عن كل من «باير ليفركوزن» و«فولفسبورغ».

وتابع مهاجم «بايرن ميونيخ»، البولندي روبرت ليفاندوفسكي هوايته المفضلة وسعيه لتحطيم الرقم القياسي من الأهداف في الدوري في موسم واحد المسجل باسم مهاجم الفريق السابق غيرد مولر مع 40 هدفًا بتسجيله أحد أهداف فريقه.

ويملك ليفاندوفسكي ستة أهداف،أكثر من مولر في الفترة عينها من موسم 1971-1972 عندما نجح الأخير في تحقيق إنجازه.

دخل «شالكه» متذيل الترتيب المباراة وهو يسعى إلى الثأر بعد خسارته التاريخية أمام العملاق البافاري بثمانية نظيفة في المرحلة الأولى، لكنه كان يدرك حجم المهمة الكبيرة أمامه.

وبعد أن أنقذ مانويل نوير مرمى بطل أوروبا من هدف أكيد لمارك أوث بعد مرور 11 دقيقة، أصبحت السيطرة لـ«بايرن» ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه المخضرم توماس مولر الذي استغل تمريرة ليوشوا كيميتش ليتابع الكرة برأسه داخل الشباك (33).

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني عندما تلقى كرة أمامية طويلة من كيميتش، فتلاعب بمدافع «شالكه»، التركي أوجان كاباك ليسدد داخل الشباك (55).

والهدف هو الثالث والعشرون للبولندي في البوندسليغا هذا الموسم، متقدمًا بفارق 9 أهداف عن مهاجم «بروسيا دورتموند»، النرويجي إيرلينغ هالاند.

وسجل «بايرن ميونيخ» هدفين في أواخر المباراة، الأول عبر مولر بكرة رأسية وتمريرة حاسمة أخرى لكيميتش، رافعًا رصيده الى 9 أهداف هذا الموسم، والثاني بواسطة مدافعه النمساوي دافيد ألابا المرجح انتقاله في نهاية الموسم إلى نادٍ جديد في نهاية عقده لعدم توصله إلى اتفاق لتجديده.

وحال حارس مرمى «شالكه»، رالف فايهرمان دون تسجيل «بايرن ميونيخ» مزيد الأهداف لأنه تصدى لأكثر من محاولة للفريق البافاري، لا سيما في الشوط الثاني.

في المقابل، نجح نوير في الانفراد بالرقم القياسي في عدد المباريات التي احتفظ فيها بنظافة شباكه (197) بعد أن كان يتقاسم هذا الرقم مع حارس مرمى «بايرن ميونيخ» ومنتخب ألمانيا، أوليفر كان.

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