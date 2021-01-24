سون يتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة للعام 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 05:47 مساء
لاعب توتنهام هوتسبيير الإنجليزي، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين. (تويتر)

توج لاعب توتنهام هوتسبيير الإنجليزي، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، بجائزة أفضل لاعب آسيوي في العام 2020 ينشط خارج القارة بعد حصوله على أعلى نسبة من تصويت الجماهير والخبراء.

واحتل الكوري الجنوبي، سون، المركز الأول متقدمًا على الإيراني مهدي طارمي، لاعب ريو آفي السابق وبورتو البرتغالي حاليًا، والعراقي علي عدنان، لاعب فانكوفر وايتكابس الكندي. 

ويتم تحديد الفائزين بالجوائز التي تمنحها الجماهير لمختلف اللاعبين بعد مشاركة العديد من قراء الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي للعبة، إلى جانب أصوات الخبراء المستقلين.

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