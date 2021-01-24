كأس الاتحاد الإنجليزي يجدد القمم النارية بين «مانشستر يونايتد» و«ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 05:00 مساء
مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي (تويتر)

يستضيف ملعب «أولد ترافورد»، اليوم الأحد، المواجهة النارية التي تجمع فريقى «ليفربول» مع ضيفه «مانشستر يونايتد»، ضمن منافسات الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يدخل «ليفربول» المباراة على أمل تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره، بعد الهزيمة الأخيرة من «بيرنلي» (0-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل «ليفربول» في حل عقدته القوية على ملعب «أولد ترافورد» الذي لم يتذوق «الريدز» طعم الفوز عليه بمنافسات كأس الاتحاد منذ العام 1921.

ويدخل «مانشستر يونايتد» مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، لكونه يمتلك الكفة الأرجح لتحقيق الفوز، حيث يتقدم فنيًّا ومهاريًا عن «ليفربول»، الذي يفتقر للتوازن داخل الملعب، بسبب غياب أهم عناصر دفاعه بسبب الإصابات الطويلة، إضاقة إلى الخلافات بين المهاجمين، ما يتسبب في الجفاف التهديفي.

وتكشف الإحصاءات أن «مان يونايتد» ضد «ليفربول» تقابلا وجهًا لوجه في 17 مباراة سابقة في كأس إنجلترا، المسابقة الأقدم فى العالم، نجح خلالها «الشياطين الحمر» في تحقيق 9 انتصارات، مقابل الفوز 4 مرات فقط لـ«ليفربول»، فيما انتهت 4 مباريات بينهما بالتعادل.

تقابل «ليفربول» و«مانشستر يونايتد»، الأحد الماضي، في الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري وتعادلا دون أهداف، في مباراة شهدت عودة لاعب الوسط بول بوغبا إلى مستواه المعهود في الوقت المناسب مع «مانشستر يونايتد».

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