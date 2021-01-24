44 نقطة تؤمن «أياكس» في صدارة الدوري الهولندي

مباراة لأياكس أمستردام (أرشيفية : الإنترنت)

عزز فريق «أياكس» أمستردام موقعه في صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه «فورتانا سيتارد» (2-1)، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة، ليرفع «أياكس» رصيده في الصدارة إلى 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه «فيتيسه أرنهيم».

وتقدم «أياكس» بهدف عكسي سجله سيباستيان بولتير لاعب «فورتانا سيتارد» بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19، ثم تعادل ميكاييل تيربان لأصحاب الأرض في الدقيقة 48 لكن سيباستيان هيلير تكفل بهدف الفوز لـ«أياكس» في الدقيقة 64.

وأنهى «فورتانا سيتارد» المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيباستيان بولتير في الثواني الأخيرة.