كونتي مهدد في الدوري الإيطالي

أنطوينو كونتي (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير إخبارية إيطالية، بأن مدرب «إنتر ميلان»، أنطونيو كونتي، يواجه شبح الإيقاف لفترة طويلة، بعدما كاد يتصادم جسديًّا مع الحكم فابيو ماريسكا، في نفس ملعب مباراته أمام «أودينيزي»، حيث تعادل «إنتر ميلان» دون أهداف مع «أودينيزي»، وشهد كل من كونتي، والمدير الإداري لـ«إنتر»، ليلي أوريالي، الحصول على البطاقة الحمراء خلال اللقاء.

وقال كونتي في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «كان لدينا خلاف حول مقدار فترات التوقف الممنوحة، وقام الحكم بمنحي بطاقة صفراء ثم طردني، وأعتقدت أن أربع دقائق ليست كافية في ظل هذه الظروف، ثم يتخذ الحكم قراراته وعلينا قبولها حتى لو لم نتفق مع تلك القرارات».

وذكرت جريدة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن كونتي كاد يصطدم جسديًّا مع الحكم داخل النفق، وتشير التقارير إلى أنه من المحتمل أن يواجه كونتي شبح الإيقاف لفترة قد تصل لأكثر من مباراة واحدة.