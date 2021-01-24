رقم قياسي جديد في عالم الراليات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 04:49 مساء
رالي مونتي كارلو (فرانس برس)

أحرز الفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم سبع مرات، لقبه الثامن في رالي مونتي كارلو، اليوم الأحد، وهو رقم قياسي تصدر به بطولة العالم للراليات في سباق العام الحالي الذي أُقيم بلا حضور جماهيري في جنوب شرق فرنسا.

وتمكن الفرنسي، البالغ من العمر 37 عامًا، إلى جانب مساعده جوليان إنغراسيا، من التفوق على الثلج والجليد في المرحلة الأخيرة في الجبال فوق موناكو، بفارق 32.6 ثانية عن زميله في «تويوتا»، الويلزي إلفين إيفانز، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وجاء حامل اللقب البلجيكي تييري نوفيل في المركز الثالث بفارق 40.9 ثانية عن الصدارة بسيارته «هيونداي آي 20».

ومع فوزه في النسخة 89 من رالي مونتي كارلو، الذي أُقيم من دون مشجعين التزامًا ببروتوكولات فيروس «كورونا المستجد» الصحية، تفوق أوجييه على مواطنه سيباستيان لوب، بطل العالم تسع مرات، الذي فاز بالرالي سبع مرات.

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