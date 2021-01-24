غاب زيدان لـ«كورونا» فاستفاق ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 04:15 مساء
كريم بنزيمة يحتفل بهدفه (فرانس برس)

بعد تعادلين في المراحل الثلاث الماضية وخروج من نصف نهائي الكأس السوبر على يد بلباو ثم الدور الـ32 لمسابقة الكأس على يد فريق من الدرجة الثالثة، استعاد ريال مدريد حامل اللقب توازنه بفوزه الكبير على مضيفه ألافيس (4-1) أمس السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بغياب مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لإصابته بفيروس كورونا.

ومن دون سيرخيو راموس، داني كارفخال، ناتشو، البرازيلي رودريغو والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي للإصابة وبإشراف مساعد المدرب الفرنسي دافيد بيتوني بسبب إصابة مواطنه زيدان بـ«كوفيد-19»، صب ريال جام غضبه على ألافيس الذي أسقط النادي الملكي (2-1) في عقر داره أواخر نوفمبر، إلا أنه لم يفز سوى بمباراة واحدة منذ حينها ما أدى إلى إقالة بابلو ماشين واستبداله بأبيلاردو فرنانديس، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ودخل ريال اللقاء على خلفية خروج مذل من الكأس الأربعاء على يد ألكويانو (1-2) بعد التمديد في مباراة أكملها الأخير بعشرة لاعبين، ما زاد الضغط على زيدان، ولا سيما أن الفريق خرج أيضا الأسبوع الماضي من نصف نهائي الكأس السوبر على يد بلباو ولم يفز سوى مرة في المراحل الثلاث الماضية من الدوري.

لكنه انتفض السبت وحسم مواجهته مع ألافيس في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بثلاثية نظيفة، بدأها البرازيلي كاسيميرو بكرة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها الألماني توني كروس، ثم الفرنسي كريم بنزيمة بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز إلى البلجيكي إدين هازار الذي حولها بالكعب إلى هداف النادي الملكي الذي سددها في الشباك.

وختم هازار الشوط بهدف ثالث بعد تمريرة متقنة من كروس بعدما افتك الأخير الكرة من مدافع ألافيس روبن دوارتي، لكن ألافيس عاد إلى أجواء اللقاء في بداية الشوط الثاني عبر خوسيلو بكرة رأسية إثر ركلة حرة.

إلا أن بنزيمة ضرب مجددا ورفع رصيده إلى 10 أهداف في الدوري هذا الموسم إثر تمريرة من الكرواتي لوكا مودريتش وهجمة مرتدة سريعة بعد محاولة خطيرة لألافيس صدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ورفع ريال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن جاره اللدود أتلتيكو الذي يلتقي الأحد ضيفه فالنسيا وفي جعبة فريق الأرجنتيني دييغو سيميوني مباراة مؤجلة أيضا.

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