تعديل في بطولة أستراليا للتنس بسبب 72 لاعبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 02:43 مساء
الصربي نوفاك ديوكوفيتش (فرانس برس)

عدّل منظمو بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب جدول المنافسات الممهدة لمسابقة الغراند سلام الأولى للموسم الحالي، بما يتيح لـ72 لاعباً خاضعين حالياً لـ14 يوماً من الحجر الصحي، فرصاً أفضل للاستعداد والتدريب.

ويخضغ أكثر من ربع اللاعبين المشاركين في البطولة للحجر داخل غرفهم الفندقية لمدة أسبوعين بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد على متن رحلات الطيران المؤجر التي أقلتهم إلى البلاد، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأدت تلك الحالات الإيجابية التي تم اكتشافها في ثلاث من أصل 17 رحلة تقل أكثر من 1000 شخص، إلى حالة من الفوضى في الاستعدادات للبطولة، إذ اشتكى لاعبون من صعوبة التحضير للمشاركة.

وقال المنظمون في بيان اليوم الأحد إنه تم تعديل الاستعدادات بعد مشاورات مكثفة للمساعدة في منح 72 لاعباً متأثراً بالحجر لإتاحة أفضل فرص الاستعداد والتدريب الممكنة.

وبالتالي، ستقام بطولة ثالثة من 500 نقطة لدى السيدات في الفترة بين 3 و7 فبراير تشمل اللاعبات اللواتي لم يتمكن من التدرب، فيما تبقى الدورتان الأصليتان المرتقبتان بين 31 يناير حتى 6 فبراير في موعدهما، ولكن بمشاركة مخفضة.

وتنطلق بطولتا الرجال من 250 في الأول من فبراير، مع زيادة في مقاعد الفردي إلى 56، فيما يتأجل كأس رابطة المحترفين 24 ساعة لينطلق في الثاني من فبراير، بحسب ما أفاد البيان.

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