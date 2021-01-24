أستون فيلا يطارد تشيلسي وساوثمبتون عبر ثنائية في نيوكاسل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 02:35 مساء
لاعبو أستون فيلا يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى نيوكاسل (فرانس برس)

استعاد أستون فيلا توازنه بثنائية في مرمى ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-صفر) أمس السبت في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي في كرة القدم.

وحسم أستون فيلا نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفين سجلهما أولي واتكينز بضربة رأسية من مسافة قريبة، والبوركينابي برتران تراوريه بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من صانع الألعاب الدولي جاك غريليش، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وهو الفوز الأول لاستون فيلا بعد خسارتين وتعادل واحد، فرفع رصيده إلى 29 نقطة وارتقى إلى المركز الثامن بفارق الأهداف أمام تشيلسي وساوثمبتون، ويملك أستون فيلا مباراتين مؤجلتين أخريين.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر بخسارته الرابعة على التوالي والسادسة في مبارياته الثماني الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

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