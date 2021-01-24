الدنمارك وإسبانيا والمجر أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال اليد

مباراة قطر والبحرين في كرة اليد (فرانس برس)

باتت منتخبات الدنمارك والمجر وإسبانيا أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر حتى نهاية شهر يناير الجاري، فيما أحبط منتخب قطر مفاجأة بحرينية وتغلب على جاره (28-23) السبت في الجولة الثانية من المجموعتين الأولى والثانية للدور الرئيس.

في المجموعة الثانية على الصالة الرئيسة في استاد القاهرة الدولي، تابعت الدنمارك حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزته للمرة الأولى في تاريخها في النسخة الماضية التي استضافتها مع ألمانيا العام 2019، عندما تغلبت على اليابان (34-27) وصمدت اليابان في الشوط الأول وأنهته متخلفة بفارق هدفين (17-19)، لكنها انهارت في الثاني وخسرت بفارق 7 أهداف، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

الفوز هو الخامس على التوالي للدنمارك محققة العلامة الكاملة حتى الآن، فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط بعدما دخلت الدور الرئيس برصيد 4 نقاط، فحجزت بالتالي البطاقة الأولى عن المجموعة.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل من المجموعات الأربع في الدور الرئيس، وتتفوق الدنمارك بفارق نقطتين عن الأرجنتين التي حققت فوزا مفاجئا على كرواتيا (23-19)، وثلاث نقاط عن الأخيرة التي تراجعت إلى المركز الثالث، و4 نقاط عن قطر التي أنعشت آمالها في بلوغ الدور ربع النهائي بفوزها الصعب على جارتها البحرين (28-23).

وفي المجموعة الأولى، حجزت المجر وإسبانيا بطاقتي المجموعة الأولى بفوزهما على بولندا (30-26) والأوروغواي (38-23) على التوالي، وعززت بولندا موقعها في صدارة المجموعة برصيد ثماني نقاط وضمنت بلوغها ربع النهائي للمرة الثالثة في النسخ الخمس الأخيرة للمونديال، بفارق نقطة واحدة أمام إسبانيا، وهما سيلتقيان الإثنين في قمة ساخنة لتحديد بطل المجموعة.