ماكينة أهداف مغربية في «إشبيلية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 10:31 مساء
المغربي يوسف النصيري يحتفل مع زملائه في إشبيلية (فرانس برس)

واصل المغربي يوسف النصيري تألقه هذا الموسم وصعد بـ«إشبيلية» إلى المركز الثالث موقتًا بتسجيله ثلاثية الفوز على «قادش» (3-صفر)، اليوم السبت، في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأفاد النادي الأندلسي على أكمل وجه من تواصل عقدة «فياريال» أمام مضيفه «هويسكا» الذي فرض على «الغواصة الصفراء» التعادل للمواجهة الرابعة تواليًا بينهما وهذه المرة من دون أهداف، لكي يتقدم عليه ويصبح ثالثًا موقتًا بفارق نقطتين أمام «برشلونة» الذي يحل غدًا الأحد ضيفًا على «إلتشي»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومرة أخرى، لعب النصيري دورًا حاسمًا في الفوز الحادي عشر لـ«إشبيلية» بتسجيله الثلاثية الثانية له هذا الموسم (35 و39 و62) بعد الأولى له ضد «ريال سوسييداد» (3-2) في المرحلة الثامنة عشرة، والثالثة في مسيرته الاحترافية بعد الأولى في مرمى «ريال بيتيس» في العاشر من فبراير 2019 في المرحلة الثالثة والعشرين عندما كان يدافع عن ألوان «ليغانيس».

ورفع ابن الـ23 عامًا رصيده إلى 12 هدفًا في الدوري هذا الموسم، لينفرد بالصدارة بفارق هدف أمام النجم الأرجنتيني في «برشلونة» ليونيل ميسي، وإلى 16 في جميع المسابقات.

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