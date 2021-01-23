النيران الصديقة توقف الزحف التاريخي لـ«آرسنال» في كأس إنجلترا

ساوثمبتون يقصي آرسنال من كأس إنجلترا (فرانس برس)

فقد «آرسنال» لقبه في مسابقة كأس إنجلترا في كرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه «ساوثمبتون» بهدف، اليوم السبت في الدور الرابع، وسجل البرازيلي غابريال مدافع «آرسنال» هدف المباراة في منتصف الشوط الأول عن طريق الخطأ في مرماه.

ويملك «آرسنال» الرقم القياسي في عدد إحراز مرات المسابقة الرسمية الأعرق في العالم بعدد 14 مرة، فيما طرأت تغييرات على تشكيلة «آرسنال»، دفع مدرب «ساوثمبتون» بالنمساوي رالف هازنهوتل بتشكيلة قوية على ملعب «سانت ماريز»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وشارك مهاجمه داني إينغز بعد عودته من إصابة عضلية بفخذه وإصابته بفيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب المهاجم السابق لـ«آرسنال» ثيو والكوت، وأجرى الإسباني ميكل أرتيتا سبعة تغييرات على تشكيلة «آرسنال» التي فازت على «نيوكاسل» (3-صفر) الإثنين في الدوري.

وفرض «ساوثمبتون» موعدًا في الدور الخامس مع «ولفرهامبتون واندررز»، المتأهل الجمعة.