يد الأرجنتين تنتصر على كرواتيا في كأس العالم

منتخب اليد الأرجنتيني (إنترنت)

حقق المنتخب الأرجنتيني لكرة اليد تفوقًا ملحوظًا ليحافظ على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لدور الثمانية في بطولة العالم الـ27 المقامة في مصر.

وفازت الأرجنتين (23-19) على كرواتيا، اليوم السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الثاني أو الدور الرئيسي للبطولة، ليرفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط لينتزع المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الدنماركي حامل اللقب.

ويلتقي حامل اللقب مع المنتخب الياباني، اليوم السبت، في مباراة أخرى بنفس المجموعة، بينما تراجع المنتخب الكرواتي إلى المركز الثالث برصيد خمس نقاط، لكنه ما زال يمتلك فرصة التأهل لدور الثمانية بالبطولة بشرط الفوز على الدنمارك في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة بعد غدٍ الإثنين مع سقوط المنتخب الأرجنتيني أمام قطر في نفس الجولة.