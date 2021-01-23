يد الأرجنتين تنتصر على كرواتيا في كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 10:19 مساء
منتخب اليد الأرجنتيني (إنترنت)

حقق المنتخب الأرجنتيني لكرة اليد تفوقًا ملحوظًا ليحافظ على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لدور الثمانية في بطولة العالم الـ27 المقامة في مصر.

وفازت الأرجنتين (23-19) على كرواتيا، اليوم السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الثاني أو الدور الرئيسي للبطولة، ليرفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط لينتزع المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الدنماركي حامل اللقب.

ويلتقي حامل اللقب مع المنتخب الياباني، اليوم السبت، في مباراة أخرى بنفس المجموعة، بينما تراجع المنتخب الكرواتي إلى المركز الثالث برصيد خمس نقاط، لكنه ما زال يمتلك فرصة التأهل لدور الثمانية بالبطولة بشرط الفوز على الدنمارك في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة بعد غدٍ الإثنين مع سقوط المنتخب الأرجنتيني أمام قطر في نفس الجولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مئات التونسيين يتظاهرون بالعاصمة في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة
عربى
«كاف» يرفض الطعن الليبي.. والشلماني يهدد بالتصعيد لـ«فيفا» عبر محامٍ مصري
رياضة محلية
وفاة الإعلامي الأميركي الشهير لاري كينغ عن 87 عاما
دولى
أسر ومنظمات في تونس ترفع صوتها ضدّ «الاعتقالات العشوائية»
عربى
كيف يؤثر «كورونا» نفسيا في المتعافين؟
طب وصحة
الرابعة من نوعها.. حالة وفاة بعد الإصابة بـ«كورونا» للمرة الثانية
دولى
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: قد نتوصل في بوزنيقة إلى اعتماد آلية ومعايير الترشح ...
ليبيا
السفارة الأميركية: بايدن أنهى قيود السفر المفروضة على الليبيين لدخول الولايات ...
ليبيا
بينهم 7 أفراد من عائلة واحدة.. تأبين 14 من ضحايا المقابر الجماعية بترهونة في ...
ليبيا
وفاة زوجة الأمير الحسن الرضا السنوسي ولي العهد خلال الحكم الملكي في ليبيا
ليبيا
رفع الحظر وسياسة الاحتواء.. أبرز أولويات بايدن تجاه ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: حكومة موحدة منتظرة ومخاوف من «المعرقلين»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: اكتشاف أكبر ديناصور