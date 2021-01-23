ولفرهامبتون الإنجليزي يستعير البرازيلي جوزيه من سوسييداد مع أحقيه الشراء

البرازيلي جوزيه مع سوسييداد (فرانس برس)

انتقل المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه من «ريال سوسييداد» الإسباني إلى «ولفرهامبتون واندررز» الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار شرائه، بحسب ما أعلن الناديان السبت.

كتب «سوسييداد» في بيان: «توصل ريال سوسييداد إلى اتفاق مع ولفرهامبتون واندررز من أجل إعارة ويليان جوزيه حتى 30 يونيو 2021، ويملك الفريق البريطاني خيار الشراء»، بحسب ما كشفته «فرانس برس».

أما «ولفرهامبتون»، فأضاف: «سيجلب خيارًا هجوميًّا جديدًا لنونو إسبيريتي سانتو المدرب البرتغالي»، وبحسب الصحف الإسبانية، يبلغ خيار الشراء بين 20 و25 مليون يورو.

وسجل رأس الحربة هذا الموسم 6 أهداف وتمريرة حاسمة في 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق الباسكي، وودّع بثنائية في مسابقة كأس الملك ضد «قرطبة» من الدرجة الثالثة وضعت فريقه قي ثمن النهائي.

وكان رحيل ويليان جوزيه مرتقبًا منذ نحو سنة، حيث ترك المجموعة في شتاء 2020 من أجل قبول عرض «توتنهام» الإنجليزي قبل أن يرفض «سوسييداد» أخيرًا رحيله وبعد فصل مماثل الصيف الماضي، انضم أخيرًا إلى «ولفرهامبتون» المشارك في الدوري الإنجليزي، وسجل مع «سوسييداد» منذ 2016، 62 هدفًا في 170 مباراة في مختلف المسابقات.