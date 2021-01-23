ولفرهامبتون الإنجليزي يستعير البرازيلي جوزيه من سوسييداد مع أحقيه الشراء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 10:15 مساء
البرازيلي جوزيه مع سوسييداد (فرانس برس)

انتقل المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه من «ريال سوسييداد» الإسباني إلى «ولفرهامبتون واندررز» الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار شرائه، بحسب ما أعلن الناديان السبت.

كتب «سوسييداد» في بيان: «توصل ريال سوسييداد إلى اتفاق مع ولفرهامبتون واندررز من أجل إعارة ويليان جوزيه حتى 30 يونيو 2021، ويملك الفريق البريطاني خيار الشراء»، بحسب ما كشفته «فرانس برس».

أما «ولفرهامبتون»، فأضاف: «سيجلب خيارًا هجوميًّا جديدًا لنونو إسبيريتي سانتو المدرب البرتغالي»، وبحسب الصحف الإسبانية، يبلغ خيار الشراء بين 20 و25 مليون يورو.

وسجل رأس الحربة هذا الموسم 6 أهداف وتمريرة حاسمة في 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق الباسكي، وودّع بثنائية في مسابقة كأس الملك ضد «قرطبة» من الدرجة الثالثة وضعت فريقه قي ثمن النهائي.

وكان رحيل ويليان جوزيه مرتقبًا منذ نحو سنة، حيث ترك المجموعة في شتاء 2020 من أجل قبول عرض «توتنهام» الإنجليزي قبل أن يرفض «سوسييداد» أخيرًا رحيله وبعد فصل مماثل الصيف الماضي، انضم أخيرًا إلى «ولفرهامبتون» المشارك في الدوري الإنجليزي، وسجل مع «سوسييداد» منذ 2016، 62 هدفًا في 170 مباراة في مختلف المسابقات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مئات التونسيين يتظاهرون بالعاصمة في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة
عربى
«كاف» يرفض الطعن الليبي.. والشلماني يهدد بالتصعيد لـ«فيفا» عبر محامٍ مصري
رياضة محلية
وفاة الإعلامي الأميركي الشهير لاري كينغ عن 87 عاما
دولى
أسر ومنظمات في تونس ترفع صوتها ضدّ «الاعتقالات العشوائية»
عربى
كيف يؤثر «كورونا» نفسيا في المتعافين؟
طب وصحة
الرابعة من نوعها.. حالة وفاة بعد الإصابة بـ«كورونا» للمرة الثانية
دولى
الرعيض لـ«بوابة الوسط»: قد نتوصل في بوزنيقة إلى اعتماد آلية ومعايير الترشح ...
ليبيا
السفارة الأميركية: بايدن أنهى قيود السفر المفروضة على الليبيين لدخول الولايات ...
ليبيا
بينهم 7 أفراد من عائلة واحدة.. تأبين 14 من ضحايا المقابر الجماعية بترهونة في ...
ليبيا
وفاة زوجة الأمير الحسن الرضا السنوسي ولي العهد خلال الحكم الملكي في ليبيا
ليبيا
رفع الحظر وسياسة الاحتواء.. أبرز أولويات بايدن تجاه ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: حكومة موحدة منتظرة ومخاوف من «المعرقلين»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: اكتشاف أكبر ديناصور