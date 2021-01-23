بوغبا ينهض أخيرا مع «مانشستر يونايتد»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 09:29 مساء
بول بوغبا (فرانس برس)

عاد لاعب الوسط بول بوغبا إلى مستواه المعهود في الوقت المناسب، إذ يستعد فريقه «مانشستر يونايتد» متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم لموقعة الأحد في الدور الرابع من مسابقة الكأس مع غريمه التاريخي «ليفربول».

كان الفرنسي مصدر خلافات مستمرة في رحلته الثانية مع «الشياطين الحمر»، وتوقع كثيرون أن تنتهي هذه الرحلة المضطربة مع ختام الموسم الحالي، وأغضب وكيله الشهير مينو رايولا مدرب «يونايتد»، النرويجي أولي غونار سولشاير في ديسمبر الماضي، عندما كشف في مقابلة أن بوغبا ليس سعيدًا نظرًا للنقص بحريته في ملعب «أولد ترافورد»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

آنذاك كان مستوى بوغبا متواضعًا على غرار نتائج «مانشستر»، وتمنى بعض عشاق النادي رحيله، ووُصف بوغبا أنه يشكل قدوة سيئة لزملائه الشبان، ووصلت أسهمه إلى أدنى مستوياتها بعد خروج فريقه من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الأسبوع عينه، الذي أطلق فيه رايولا تصريحه الناري.

ازدادت التكهنات حول عودته إلى «يوفنتوس» الإيطالي أو الانضمام إلى «باريس سان جيرمان» الفرنسي و«ريال مدريد» الإسباني، وفيما كان غارقًا في رماد موسم سيشكل منعطفًا في مسيرته، نفض عنه غبار الخيبة بشكل غير متوقع ليعود مع فريقه الأحمر إلى الواجهة.

أظهر أخيرًا علامات التركيز بدلًا عن التفرغ لصورته وحقوقه التجارية، ولعب دورًا رئيسيًّا في تسلق «يونايتد» صدارة البريميرليغ على الرغم من بداية سيئة.

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