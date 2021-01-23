«سان جيرمان» يعزز صدارته في مباراة الأحداث الفريدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 05:32 مساء
فريق باريس سان جيرمان (فرانس برس)

عزز «باريس سان جيرمان»، حامل اللقب، صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز ثالث تواليًا على حساب ضيفه «مونبلييه» بنتيجة (4-صفر) في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين، علمًا بأن الخاسر لعب غالبية اللقاء بعشرة لاعبين.

وسجل كيليان مبابي أول أهدافه هذا العام (34 و63) والبرازيلي نيمار في مباراته رقم 100 بقميص نادي العاصمة (60) والأرجنتيني ماورو إيكاردي (61) أهداف اللقاء، فيما طرد الحارس السويسري يوناس أوملان في الدقيقة 19، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن «ليل» الثاني، فيما مني «مونبلييه» بالخسارة التاسعة هذا الموسم والثانية تواليًا، واصبح في المركز الحادي عشر.

وشهدت المباراة عودة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقيادة الفريق بعد غيابه عن الفوز أمام «إنجيه»، السبت الماضي، لإصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وبدأ فريق العاصمة الفرنسية حقبة جديدة مع قدوم بوكيتينو مطلع العام بدلًا عن الألماني المقال توماس توخل.

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