كليفلاند يحرج بروكلين في الدوري الأميركي للسلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 01:33 مساء
كولين سيكستون يحتفل بالتسجيل في سلة بروكلين نتس (فرانس برس)

قاد كولين سيكستون فريقه كليفلاند كافالييرز إلى فوزه الثاني تواليا على بروكلين نتس (125-113) الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بعد يومين من تسجيله 42 نقطة قياسية في سلة الفريق المرشح للمنافسة.

ومرة جديدة، نجح سيكستون (25 نقطة و9 تمريرات حاسمة) بالتفوق على نجوم أمثال كايري إيرفينغ وجيمس هاردن، على غرار المباراة التي فاز فيها كليفلاند (147-135) بعد التمديد مرتين الأربعاء، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وسيطر كليفلاند تحت السلة وأحكم قبضته في الربع الثالث باستغلال نقاط ضعف دفاع نتس لتحقيق فوزه الثالث تواليا في الدور المنتظم، وسجل سيكستون 8 نقاط في الربع الثالث عندما تفوّق فريقه (37-24) وأجبره على خسارة الكرة 8 مرات.

وتفوّق كافالييز، خامس المنطقة الشرقية راهنا، على خصمه بالمتابعات (50-29) في المباراة التي أقيمت على ملعب روكيت مورتغيج فيلدهاوس في كليفلاند.

ولدى الخاسر الذي يحتل المركز السابع في المنطقة الشرقية، سجل إيرفينغ 38 نقطة في مباراته الثانية بعد غياب نحو أسبوع لأسباب شخصية، فيما أضاف هاردن القادم من هيوستن روكتس 19 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

وكان بروكلين قادرا على الدفع بالنجم الثالث كيفن دورانت، لكن جهازه الفني فضّل إراحته، وبلغ معدل تسجيل نتس 48% في المباراة، وأسقط الكرة 14 مرة من أصل 43 من خارج القوس.

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