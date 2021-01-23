مصر تضع قدما في ربع نهائي مونديال اليد

لاعبو منتخب مصر لكرة اليد (فرانس برس)

وضع منتخب مصر قدمًا في الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا على أرضه، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على منتخب بيلاروس بنتيجة (35-26) الجمعة بصالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من الدور الرئيس.

رفع بذلك منتخب الفراعنة رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة مؤقتا، فيما تجمد رصيد بيلاروس عند نقطتين في المركز الخامس، وعقب اللقاء حصل أحمد هشام السيد على جائزة رجل المباراة، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وقال الإسباني روبرتو باروندو غارسيا المدير الفني لمنتخب مصر «أنا سعيد جدا وفخور بأداء اللاعبين ومستواهم حتى الآن في البطولة»، وأشار غارسيا إلى أن «مواجهة سلوفينيا القادمة صعبة جدا وبغض النظر عن النتيجة فخور جدا باللاعبين».

أما أحمد الأحمر قائد المنتخب فقال «اللاعبون كلهم على قدر المسؤولية وهدفنا في مباراة سلوفينيا تحقيق الفوز لمواصلة المشوار، جميع اللاعبين يخوضون مباراة بمباراة على حدة، جميع اللاعبين يؤدون أفضل ما لديهم لتحقيق الهدف».

شهدت بداية المباراة سيطرة مصرية وكان يحيى الدرع المسجل للهدف الأول قبل أن يضيف أحمد هشام دودو الثاني.

سجلت بيلاروس أول أهدافها، قبل أن يبدأ أحمد الأحمر العزف بهدف ثالث، الأحمر سجل مجددا وأتبعه محمد سند بهدفين، ليكون الفارق أربعة أهداف لأول مرة في الدقيقة الخامسة، وتألق الحارس المصري عصام الطيار بتصديه لأول كرة في الدقيقة السابعة، ثم سجل يحيى الدرع هدفا سابعا.