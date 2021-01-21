بيان رسمي من الاتحاد التشيكي يصدم رونالدو ويشكك في منحه لقب الهداف التاريخي

اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

أصدر الاتحاد التشيكي لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، أكد فيه أن نجم يوفنتوس الإيطالي، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لم يكسر بعد رقم جوزيف بيكان، الذي يحمل الجنسية النمساوية والتشيكية، كأفضل هداف في تاريخ اللعبة.

وسجل رونالدو هدفًا في شباك نابولي، أمس الأربعاء، ليصل إلى 760 هدفًا، ويكسر رقم بيكان صاحب الـ759 هدفا بحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات.

وقات شبكة «سكاي سبورتس»، وفقًا لـ«كورة» إن الاتحاد التشيكي أصدر بيانًا أكد فيه أن رونالدو لم يكسر الرقم القياسي المسجل باسم جوزيف بيكان، بل إن الدون سيتعين عليه تسجيل 62 هدفًا آخر لكسر الرقم، حيث زعم أن بيكان سجل 821 هدفًا خلال مسيرته الكروية وبالمباريات الرسمية.

وقال الاتحاد: «821 هدفًا هو الرقم الأكثر دقة عندما يتعلق الأمر بإحصاء عدد الأهداف التي سجلها بيكان طوال مسيرته. لقد سجل 821 هدفًا في المباريات الرسمية».

وتابع: «الأهداف جاءت بالمباريات بالدوريات الأولى والثانية، والكؤوس الدولية والبطولات الأوروبية، لكن المباريات الودية لا تدخل ضمن تلك الإحصاءات باستثناء المنتخب الوطني».

وأتم الاتحاد: «يمكن القول بجدية تامة إن هذا رقم يتوافق مع الوضع الحالي لإمكانية التحقق من جميع البيانات، لذلك فهو أدق رقم ممكن».

يذكر أن نادي سانتوس البرازيلي خرج في الشهر الماضي، ليزعم في واقعة مشابهة أن ميسي لم يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة لنادٍ واحد، بعدما سجل ميسي 644 هدفا متجاوزا بيليه، حيث أكد النادي البرازيلي أن بيليه سجل 1091 هدفا وليس 643.