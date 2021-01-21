رونالدو بعد التتويج بالسوبر الإيطالي: سعيد جدا بلقبي الرابع.. هذا هو يوفنتوس الذي نحبه

البرتغالي كريستيانو رونالدو. (تويتر)

أثنى نجم فريق يوفنتوس الإيطالي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمستوى زملائه خلال مباراة نابولي، في كأس السوبر الإيطالية.

وتوج يوفنتوس بلقب السوبر الإيطالية بعد فوزه على نابولي، بهدفين دون رد، مساء أمس الأربعاء، على استاد مابي، وسجل رونالدو هدفًا تاريخيًّا في تلك المباراة، جعله أفضل هداف في تاريخ كرة القدم برصيد 760 هدفًا.

وكتب كريستيانو عبر حسابه على «تويتر» عقب انتهاء المباراة: «سعيد جدا بلقبي الرابع في إيطاليا، لقد عدنا! هذا هو اليوفي الذي نحبه.. هذا هو الفريق الذي نثق به، وهذه هي الروح التي ستؤدي إلى الانتصارات التي نريدها». مختتمًا: «أحسنتم يا رفاق».