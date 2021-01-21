«فيفا» لن يعترف بالدوري السوبر الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 01:56 مساء
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). (أرشيفية: إنترنت)

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه لن يعترف بالدوري السوبر الأوروبي، الذي تسعى أندية عدة لإطلاقه، وذلك في بيان رسمي صادر عنه، الخميس، مشيرًا إلى أن اللاعبين يواجهون الاستبعاد عن كأس العالم في حال مشاركتهم في صفوف أنديتهم.

وقال بيان صادر عن «فيفا» وحمل توقيع رئيسه السويسري جاني أنفانتينو وسائر رؤساء الاتحادات القارية: «أي ناد أو لاعب يشارك في هذه المسابقة يواجه عقوبة عدم السماح له بالمشاركة في أي بطولة ينظّمها فيفا أو الاتحاد القاري التابع له»، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاء البيان ردا على ما وصفه بـ«تكهنات إعلامية سرت أخيرًا» حول إمكانية تنظيم بطولة من قبل أغنى أندية العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتسلم الحقيبة النووية وسط إجراءات استثنائية للمرة الأولى في تاريخ أميركا
دولى
رئيس باكستان يدعو إلى خطوات لتحسين العلاقات التجارية مع ليبيا
ليبيا
بايدن يصدر أوامر تنفيذية من بينها رفع حظر السفر عن عدد من الدول ذات الأغلبية ...
دولى
بايدن يتعهد بهزم نظرية «تفوق العرق الأبيض» و«الإرهاب الداخلي» في أول خطاب له ...
دولى
مجلة «فوغ» تصدر نسخة جديدة من عددها حول كامالا هاريس بعد تعرضها لانتقادات
دولى
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
المؤرخ ستورا يقترح على ماكرون تشكيل لجنة «ذاكرة وحقيقة» في إطار المصالحة ...
دولى
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل ...
ليبيا
«المركزي»: مؤسسة النفط مستمرة في حجب إيراداتها
ليبيا
الإليزيه: فرنسا تستبعد تقديم «اعتذارات» عن حرب الجزائر لكنها تنوي القيام «بخطوات...
دولى
«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفات صحية مفيدة بالزنجبيل