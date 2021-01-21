فريق «درجة ثانية» يطرد ريال مدريد من الكأس الملك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 09:48 صباحا
ألكويانو فريق «درجة ثانية» يطرد ريال مدريد من الكأس الملك. (تويتر)

ودع فريق ريال مدريد البطولة الثانية في غضون 6 أيام، بعد أن خسر من أمام ألكويانو «درجة ثانية (ب)» في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء، بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلى رغم تقدمه بالنتيجة بهدف مليتاو مدافعه في الدقيقة (45) على ملعب ألكوياو، إلا أن الفريق المضيف نجح في إدراك هدف التعديل بعد مرور (80) دقيقة بتوقيع خوسيه سولبيس.

وبعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، تمكن أهل الدار من صعق ضيفهم العملاق بهدف آخر عن طريق كازانوفا في الدقيقة (115)، ولم تفلح بعد ذلك المحاولات المعدودة للمرينجي في التعديل، لينتزع الفريق المغمور بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وخرج فريق الفرنسي زين الدين زيدان، من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي جرده من لقبها أتلتيك بلباو الأسبوع الماضي، حينما هزمه بهدفين لهدف، وتوج بعدها بالذهب بعد فوزه على برشلونة 3-2 في نهائي البطولة.

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