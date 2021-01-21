يوفنتوس يتوج بطلا للسوبر الإيطالي للمرة التاسعة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 12:14 صباحا
تتويج يوفنتوس بكأس السوبر الإيطالي. (تويتر)

توج فريق يوفنتوس، بطًلا لكاس السوبر الإيطالي، للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب نادي نابولي، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في نصف نهائي البطولة.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التقدم لفريقه يوفنتوس في الدقيقة (64) من عمر المباراة، قبل أن يسجل ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة (90+5).

وكتب النجم البرتغالي تاريخا جديدًا في كرة القدم، بعدما وصل عدد أهداف مسيرته الكروية إلى 760 هدفاً، وتخطى رقم التشيكوسلوفاكي السابق جوزيف بيكان صاحب الـ759 هدفاً، ليصبح البرتغالي الهداف التاريخي لكرة القدم.

كما أصبح رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف الرسمية، بـ760 هدفاً خلال 1040 مباراة رسمية لعبها مع المنتخب والأندية.

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