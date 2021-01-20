ليفربول يفقد هيمنته ويتراجع في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 04:06 مساء
يورغن كلوب (فرانس برس)

هيمن ليفربول على الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي محرزا لقبه الأول في ثلاثة عقود، لكن تشكيلته عجزت عن تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية للمرة الأولى منذ 2017، ليبدأ الحديث عن خطر فقدان لقبه المرموق.

تراجع فريق المدرب يورغن كلوب إلى المركز الرابع في ترتيب «بريميرليغ»، فيما تحدّث الألماني أخيرا عن أولوية الفريق بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا من خلال احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفي ظل موسم مليء بالمفاجآت، ملاعب فارغة وروزنامة مزدحمة، يصعب أن يكرر فريق ما صنعه ليفربول الموسم الماضي عندما أحكم قبضته على الدوري من بدايته حتى نهايته.

برغم ذلك، لا يزال ليفربول الرابع على بعد أربع نقاط فقط من الصدارة، ويمكنه بالتالي العودة إلى موقعه الطبيعي إذا وجد الحلول المناسبة لمشاكله.

كانت خسارة قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك فادحة، بعد تعرضه لإصابة خطيرة بركبته أبعدته طويلا عن الملاعب، نظرا لموقعه ودوره الرئيس في دفاع الـ«ريدز».

وإلى غياب العملاق فان دايك، أصيب أيضا جو غوميز زميله في قلب الدفاع وغاب لفترة طويلة، فيما يعاني الكاميروني جويل ماتيب من مشاكل في اللياقة البدنية.

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