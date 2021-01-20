حقيقة انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 03:11 مساء
ليونيل ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر المدرب الأرجنتيني لباريس سان جيرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو أنه ومواطنه نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي يتشاركان الكثير من الأمور، لكن من دون الكشف عما إذا كان النادي الباريسي يسعى لضم أفضل لاعب في العالم ست مرات الصيف المقبل.

وقال بوكيتينو الذي تسلم الإشراف على سان جرمان في الثاني من الشهر يناير الجاري خلفا للألماني المقال من منصبه توماس توخل، إن «الجميع يحلم بأن يوجد أفضل اللاعبين معه»، لكنه بدا حذرا في حديثه لراديو «كادينا سير» الإسباني اليوم الأربعاء عما يشاع عن احتمال انتقال ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية بعد وصوله إلى نهاية عقده مع برشلونة الصيف المقبل، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وأفاد: «أحترم كثيرا اللاعبين الموجودين في فريقي لكن عليَّ أيضا أن أحترم لاعبي الفرق الأخرى»، مشيرا إلى أنه وميسي «نتشارك الكثير من الأمور المهمة، مثل حبنا لنيولز أولد بويز»، أحد أندية روزاريو في الأرجنتين.

وتابع: «تخرجنا في هناك، وأعتقد أن هذا الأمر يوَحِّدُنا بقوة، هذا الشغف للأحمر والأسود في إشارة إلى لوني نيولز أولد بويز»، مضيفا في الوقت ذاته أنه لا يعلم ما سيحصل بالنسبة لموضوع ميسي والانتقال إلى سان جيرمان.

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