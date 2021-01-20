روما يودع كأس إيطاليا بإدمان الأخطاء الإدارية الساذجة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 02:49 مساء
تعرض روما لخسارة موجعة أمام سبيتسيا (فرانس برس)

أجرى نادي روما ستة تبديلات فيما تسمح له القوانين بخمسة، قبل توديعه ثمن نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم أمس الثلاثاء أمام ضيفه المتواضع سبيتسيا (2-4) بعد التمديد.

وفيما كانت النتيجة (2-2) في الوقت الإضافي، أجرى المدرب البرتغالي باولو فونسيكا تبديلين بعد استفادته من أربعة في وقت سابق من المباراة، وليس من مهام الحكم أو الحكم الرابع تنبيه الفريق الذي يتخطى عدد التبديلات القانونية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأجرى المدرب تبديليه بعد دقائق من طرد لاعبين في فريقه في غضون نصف دقيقة، جانلوكا مانشيني والإسباني باو لوبيس.

وقال فونسيكا إنه سيناقش داخليا ما حصل على صعيد التبديلات إذا كان هناك من مشكلة سنناقش هذا الأمر داخليا، وتعد هذه الهفوة الثانية لفريق العاصمة بعد تخسيره مباراة فيرونا (صفر-3)، بسبب تركه اللاعب الغيني أمادو دياوارا في تشكيلة تحت 23 عاما عدة أشهر بعد عيد ميلاده الثالث والعشرين.

وتقدم سبيتسيا باكرا بهدفي البلغاري أندري غالابينوف من ركلة جزاء وريكاردو سابونارا، قبل أن يعادل روما عبر لورنتسو بيليغريني من ركلة جزاء والأرميني هنريخ مخيتاريان.

وفي الوقت الإضافي وبعد طرد لاعبين من روما وإجراء التبديل السادس، سجل سبيتسيا هدفين عن طريق دانييلي فيردي وسابونارا.

ويلتقي سبيتسيا في ربع النهائي الأسبوع المقبل مع نابولي حامل اللقب، ورغم إشراك المهاجم البوسني إدين دجيكو في آخر ثلاثين دقيقة، إلا أنه تعرض لخسارة قاسية جديدة بعد سقوطه أمام غريمه وجاره لاتسيو (صفر-3) في الدوري.

ويختتم ثمن النهائي الخميس بمواجهة لاتسيو مع بارما، فيما تأهلت إلى ربع النهائي أندية أتالانتا، وإنتر، وميلان، ويوفنتوس وسبال.

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