مشاكل شخصية تبعد موقتا إيرفينغ عن بروكلين نتس في الدوري الأميركي للسلة

كايري إيرفينغ (فرانس برس)

بعدما غاب عن المباريات السبع الماضية مع فريقه، عاد النجم كايري إيرفينغ إلى صفوف بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أمس الثلاثاء، قائلا إنه كان بحاجة إلى استراحة، بسبب مشاكل شخصية.

خاض إيرفينغ تدريباته مع نتس، الثلاثاء، وقال مدرب الفريق الكندي ستيف ناش إنه يتوقع مشاركته حين يزور بروكلين مضيفه كليفلاند كافالييرز الأربعاء، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

تحدث صانع الألعاب الأميركي البالغ من العمر 28 عاما بشكل عام عن أمور عائلية ومشاكل نفسية في تعليقاته الأولى منذ غيابه، بعدما لعب آخر مبارياته في الخامس من يناير الحالي.

قال إيرفينغ: «أنا سعيد بعودتي، سعيد لكوني مع هؤلاء الرجال، لقد خضنا مباريات رائعة، ونمضي قدما، وسأترك أفعالي وأدائي يتحدثان عني بحسب ما خططت، كنت بحاجة إلى استراحة».