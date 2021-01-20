أفريقيا تحصد النصيب الأكبر من الوداع في مونديال اليد بمصر

مباراة لمنتخب المغرب في كرة اليد (إنترنت)

اختتمت على ملاعب مصر مباريات الدور التمهيدي لبطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها الـ27.

وبعد أن خاضت فرق كل مجموعة فيما بينها المنافسات من نصف دوري بنظام الذهاب تأهلت هذه المنتخبات للمرحلة الثانية.



المجموعة الأولى: المجر وألمانيا وأوروغواى.

المجموعة الثانية: إسبانيا وبولندا والبرازيل.

المجموعة الثالثة: كرواتيا وقطر واليابان.

المجموعة الرابعة: الدنمارك والأرجنتين والبحرين.

المجموعة الخامسة: فرنسا والنرويج وسويسرا.

المجموعة السادسة: البرتغال وأيسلندا والجزائر.

المجموعة السابعة: السويد ومصر ومقدونيا.

المجموعة الثامنة: روسيا وسلوفينيا وبيلا روسيا.

ودعت البطولة ثمانية منتخبات هى: تونس وأنغولا والكونغو الديمقراطية والمغرب وتشيلي والنمسا وكوريا الجنوبية والرأس الأخضر.