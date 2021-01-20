أفريقيا تحصد النصيب الأكبر من الوداع في مونديال اليد بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 20 يناير 2021, 02:05 مساء
مباراة لمنتخب المغرب في كرة اليد (إنترنت)

اختتمت على ملاعب مصر مباريات الدور التمهيدي لبطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها الـ27.

وبعد أن خاضت فرق كل مجموعة فيما بينها المنافسات من نصف دوري بنظام الذهاب تأهلت هذه المنتخبات للمرحلة الثانية.
 
المجموعة الأولى: المجر وألمانيا وأوروغواى.
المجموعة الثانية: إسبانيا وبولندا والبرازيل.  
المجموعة الثالثة: كرواتيا وقطر واليابان.
المجموعة الرابعة: الدنمارك والأرجنتين والبحرين.
المجموعة الخامسة: فرنسا والنرويج وسويسرا.
المجموعة السادسة: البرتغال وأيسلندا والجزائر.
المجموعة السابعة: السويد ومصر ومقدونيا.
المجموعة الثامنة: روسيا وسلوفينيا وبيلا روسيا.

ودعت البطولة ثمانية منتخبات هى: تونس وأنغولا والكونغو الديمقراطية والمغرب وتشيلي والنمسا وكوريا الجنوبية والرأس الأخضر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النسخة البريطانية من «كورونا» تصل إلى 60 دولة
دولى
ماذا فعل ترامب في آخر يوم كامل له في البيت الأبيض؟
دولى
رغم تراجع إنتاجها النفطي في 2020.. ليبيا تساهم بنحو 3 ملايين طن من انبعاثات غاز ...
ليبيا
«EASA»: سنسمح لطائرة «بوينغ 737ماكس» باستئناف الخدمة الأسبوع المقبل
دولى
«اقتصاد الموقتة»: توزيع دقيق المخابز وسلع تموينية خلال أسبوع
ليبيا
واشنطن: توقيف شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا
دولى
«كاف» ينعي الرئيس السابق لاتحاد الكرة جمال الجعفري
رياضة محلية
واشنطن حصن منيع قبل يومين من تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
دولى
بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني.. ميسي مهدد بالإيقاف 4 مباريات
رياضة عالمية
لاجئون سوريون في الأردن بعد تلقيهم اللقاح المضاد لـ«كورونا»: «هدية من السماء»
عربى
«الصحة العالمية»: العالم يواجه إخفاقا أخلاقيا «كارثيا» بشأن لقاحات كورونا
دولى
أحلام جمال الجعفري في آخر حديث له على التلفزيون المصري قبل الرحيل
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكبد مفتاح الصحة الجيدة.. نصائح يجب اتباعها في 2021.