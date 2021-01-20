تتوالى إصابات «كورونا» بحالتين جديدتين في بطولة أستراليا للتنس قبيل الانطلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 10:21 صباحا
لاعبة تنس محاصرة (إنترنت)

أعلنت السلطات المحلية اليوم، الأربعاء، عن إصابة لاعبين جديدين بفيروس «كورونا المستجد»، لترتفع الحالات الإيجابية المرتبطة ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب إلى عشر، ما يشكل ضربة إضافية للحدث الذي تأجل موعد انطلاقه لثلاثة أسابيع بسبب الجائحة.

وأجبرت الحالات الإيجابية التي اكتشفتها السلطات الأسترالية 72 لاعبا على الدخول في حجر لمدة أسبوعين في غرفهم، وقالت وزيرة شؤون الشرطة في ولاية فيكتوريا ليزا نيفيل، إن اختبارات لاعبين واثنين من غير اللاعبين المرتبطين بالبطولة جاءت إيجابية بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وكشفت ليزا للصحفيين أن أحد اللاعبين «كان بالتأكيد في حالة حجر مشددة، لأنه جاء في إحدى الرحلات التي كان لدينا فيها حالات إيجابية».

ووصل أكثر من ألف شخص بين لاعبين ولاعبات وطواقم ومرافقين الى أستراليا على متن 17 رحلة جوية الأسبوع الماضي، ليكشف منذ الوصول عن حالات إيجابية في عدد من هذه الرحلات.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الأسترالية بموعدها الجديد في الثامن من فبراير، ومن أجل تنظيم البطولة الأسترالية، وضعت اللجنة المنظمة إجراءات لوجستية ضخمة للسماح بوصول لاعبين من الخارج، في بلد نجح حتى الآن بطريقة ما في السيطرة على الوباء.

ويثير هذا الوصول الهائل للأشخاص من مناطق الأكثر تضررًا من الوباء في العالم، قلق الرأي العام الأسترالي، خصوصا في ملبورن، المدينة التي وضعت في أكتوبر الماضي حدا لأربعة أشهر من العزل الصارم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النسخة البريطانية من «كورونا» تصل إلى 60 دولة
دولى
ماذا فعل ترامب في آخر يوم كامل له في البيت الأبيض؟
دولى
رغم تراجع إنتاجها النفطي في 2020.. ليبيا تساهم بنحو 3 ملايين طن من انبعاثات غاز ...
ليبيا
«EASA»: سنسمح لطائرة «بوينغ 737ماكس» باستئناف الخدمة الأسبوع المقبل
دولى
«اقتصاد الموقتة»: توزيع دقيق المخابز وسلع تموينية خلال أسبوع
ليبيا
واشنطن: توقيف شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا
دولى
«كاف» ينعي الرئيس السابق لاتحاد الكرة جمال الجعفري
رياضة محلية
واشنطن حصن منيع قبل يومين من تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
دولى
بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني.. ميسي مهدد بالإيقاف 4 مباريات
رياضة عالمية
لاجئون سوريون في الأردن بعد تلقيهم اللقاح المضاد لـ«كورونا»: «هدية من السماء»
عربى
«الصحة العالمية»: العالم يواجه إخفاقا أخلاقيا «كارثيا» بشأن لقاحات كورونا
دولى
أحلام جمال الجعفري في آخر حديث له على التلفزيون المصري قبل الرحيل
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكبد مفتاح الصحة الجيدة.. نصائح يجب اتباعها في 2021.