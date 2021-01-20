تتوالى إصابات «كورونا» بحالتين جديدتين في بطولة أستراليا للتنس قبيل الانطلاق

لاعبة تنس محاصرة (إنترنت)

أعلنت السلطات المحلية اليوم، الأربعاء، عن إصابة لاعبين جديدين بفيروس «كورونا المستجد»، لترتفع الحالات الإيجابية المرتبطة ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب إلى عشر، ما يشكل ضربة إضافية للحدث الذي تأجل موعد انطلاقه لثلاثة أسابيع بسبب الجائحة.

وأجبرت الحالات الإيجابية التي اكتشفتها السلطات الأسترالية 72 لاعبا على الدخول في حجر لمدة أسبوعين في غرفهم، وقالت وزيرة شؤون الشرطة في ولاية فيكتوريا ليزا نيفيل، إن اختبارات لاعبين واثنين من غير اللاعبين المرتبطين بالبطولة جاءت إيجابية بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وكشفت ليزا للصحفيين أن أحد اللاعبين «كان بالتأكيد في حالة حجر مشددة، لأنه جاء في إحدى الرحلات التي كان لدينا فيها حالات إيجابية».

ووصل أكثر من ألف شخص بين لاعبين ولاعبات وطواقم ومرافقين الى أستراليا على متن 17 رحلة جوية الأسبوع الماضي، ليكشف منذ الوصول عن حالات إيجابية في عدد من هذه الرحلات.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الأسترالية بموعدها الجديد في الثامن من فبراير، ومن أجل تنظيم البطولة الأسترالية، وضعت اللجنة المنظمة إجراءات لوجستية ضخمة للسماح بوصول لاعبين من الخارج، في بلد نجح حتى الآن بطريقة ما في السيطرة على الوباء.

ويثير هذا الوصول الهائل للأشخاص من مناطق الأكثر تضررًا من الوباء في العالم، قلق الرأي العام الأسترالي، خصوصا في ملبورن، المدينة التي وضعت في أكتوبر الماضي حدا لأربعة أشهر من العزل الصارم.