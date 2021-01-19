والد ألابا يكشف حقيقة انتقال نجله من بايرن إلى الريال.. وزيدان يرفض الحديث

دافيد ألابا لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني. (فرانس برس)

نفى والد الظهير الدولي النمساوي دافيد ألابا، الثلاثاء، ما تناولته وسائل الإعلام في الساعات القليلة الماضية عن توصل نجله لاتفاق مع «ريال مدريد» الإسباني للانتقال إليه الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي «بايرن ميونيخ» الألماني.

وأكد جورج ألابا، الذي يتولى مهمة إدارة شؤون نجله، في تصريح للقناة التلفزيونية الرياضية الألمانية «سبورت1» أنه «لم يتخذ أي قرار حتى الآن، ودافيد لم يوقع بعد مع ريال مدريد».

وكشف: «إلى جانب ريال، هناك أيضًا أندية أخرى مهتمة، وما يهمه الآن أن يكون مركزًا تمامًا على أدائه مع بايرن».

ويأتي تصريح الوالد، ألابا، ردًّا على ما ذكرته جريدة «ماركا» الإسبانية الإثنين عن توصل اللاعب النمساوي، الذي ساهم الموسم الماضي بقيادة العملاق البافاري إلى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، إلى اتفاق مبدئي مع «ريال مدريد» للانتقال إلى صفوفه بعقد لأربعة أعوام مقابل راتب سنوي قدره 11 مليون يورو.

وحتى أن الجريدة أفادت بأن اللاعب أجرى الفحص الطبي الروتيني «بوجود طبيب من ريال».

وفي مؤتمره الصحفي، الثلاثاء، عشية لقاء ضد «ألكويانو» من الدرجة الثالثة في دور الـ32 من مسابقة كأس إسبانيا، رفض المدرب الفرنسي للنادي الملكي، زين الدين زيدان، الحديث عن ما يشاع بشأن ألابا، مضيفًا «إنه ليس من لاعبي فريقي، وكمدرب أنا هنا للحديث حصراً عن مباراة غد»، رافضًا في الوقت ذاته التطرق إلى ما تتناوله وسائل الإعلام عن احتمال التعاقد مع مواطنه كيليان مبابي من «باريس سان جيرمان».

وتصدر ألابا، البالغ من العمر 28 عامًا، العناوين في ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة، بعد رفض العروض التي تقدم بها «بايرن» من أجل تمديد عقده.

ولعب ألابا دورًا أساسيًّا في قيادة «بايرن» الموسم الماضي إلى ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، ثم الفوز بالكأس السوبر الأوروبية والكأس السوبر المحلية بداية الموسم الحالي.