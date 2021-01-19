قرعة كأس العالم للأندية.. قمة عربية بين «الأهلي» و«الدحيل» قبل مواجهة «بايرن ميونيخ»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 06:23 مساء
كأس العالم للأندية. (تويتر)

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعة منافسات كأس العالم للأندية، في مدينة زيوريخ السويسرية، حيث أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل.

وتنطلق المسابقة التي تحتضنها دولة قطر، في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 6 أندية، بعد انسحاب «أوكلاند سيتي النيوزلندي، إثر انتشار فيروس «كورونا المستجد.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2021، عن التالي:

المباراة الأولى: «تيغريس أونال» المكسيكي × «أولسان هيونداي» الكوري

المباراة الثانية: «الأهلي المصري» × «الدحيل» القطري 

بينما في دور نصف النهائي:

يلتقي الفائز من المباراة الأولى مع بطل أميركا الجنوبية، الذي لم يحدد بعد، فيما يواجه الفائز في المباراة الثانية مع «بايرن ميونيخ» الألماني، في مباراة سيكون طرفها ناديًا عربيًّا، إما «الأهلي» المصري أو «الدحيل» القطري.

يشار إلى أن «ليفربول» هو آخر من نجح في تحقيق لقب كأس العالم للأندية، حين انتصر على حساب «فلامنغو» البرازيلي في المباراة النهائية.

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