رسميا.. إيقاف ميسي مباراتين بسبب طرده في كأس السوبر الإسبانية

طرد ميسي في اللحظات الأخيرة من مواجهة بلباو في الكأس السوبر الاسبانية. (فرانس برس)

عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بايقافه مباراتين، وذلك بسبب طرده خلال نهائي الكأس السوبر المحلية التي خسرها فريقه «برشلونة»، الأحد، أمام «أتلتيك بلباو» 2-3 بعد التمديد.

وطُرد ميسي للمرة الأولى خلال 735 مباراة خاضها في مسيرته بقميص الفريق الأول لـ«برشلونة» بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، عقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «فار» بسبب ضربه أسيير فياليبر دون كرة، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها ميسي البطاقة الحمراء على الصعيد الاحترافي، لكن سبق له أن طرد مرتين مع منتخب بلاده الأرجنتين، الأولى في بداياته دوليًّا في أغسطس العام 2005 خلال لقاء ودي ضد المجر بعد دقيقتين فقط على دخوله كبديل، والثانية في نصف نهائي كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية ضد تشيلي العام 2019.

وبحسب الإحصائي الإسباني أليكسيس مارتن-تامايو، تعود المرة الأخيرة التي طرد فيها ميسي وهو يرتدي قميص النادي الكتالوني إلى 15 عامًا، وتحديدًا العام 2005 لكن كان ذلك خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة مع الفريق الرديف ضد «بينا سبورت».

وسيغيب ميسي بالتالي عن «برشلونة» في مباراة الجمعة ضد «كورنيا» من الدرجة الثالثة في مسابقة الكأس المحلية، ثم الأحد ضد «إلتشي» في الدوري.