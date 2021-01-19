رسميا.. إيقاف ميسي مباراتين بسبب طرده في كأس السوبر الإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 05:35 مساء
طرد ميسي في اللحظات الأخيرة من مواجهة بلباو في الكأس السوبر الاسبانية. (فرانس برس)

عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بايقافه مباراتين، وذلك بسبب طرده خلال نهائي الكأس السوبر المحلية التي خسرها فريقه «برشلونة»، الأحد، أمام «أتلتيك بلباو» 2-3 بعد التمديد.

وطُرد ميسي للمرة الأولى خلال 735 مباراة خاضها في مسيرته بقميص الفريق الأول لـ«برشلونة» بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، عقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «فار» بسبب ضربه أسيير فياليبر دون كرة، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها ميسي البطاقة الحمراء على الصعيد الاحترافي، لكن سبق له أن طرد مرتين مع منتخب بلاده الأرجنتين، الأولى في بداياته دوليًّا في أغسطس العام 2005 خلال لقاء ودي ضد المجر بعد دقيقتين فقط على دخوله كبديل، والثانية في نصف نهائي كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية ضد تشيلي العام 2019.

وبحسب الإحصائي الإسباني أليكسيس مارتن-تامايو، تعود المرة الأخيرة التي طرد فيها ميسي وهو يرتدي قميص النادي الكتالوني إلى 15 عامًا، وتحديدًا العام 2005 لكن كان ذلك خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة مع الفريق الرديف ضد «بينا سبورت».

وسيغيب ميسي بالتالي عن «برشلونة» في مباراة الجمعة ضد «كورنيا» من الدرجة الثالثة في مسابقة الكأس المحلية، ثم الأحد ضد «إلتشي» في الدوري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«EASA»: سنسمح لطائرة «بوينغ 737ماكس» باستئناف الخدمة الأسبوع المقبل
دولى
واشنطن: توقيف شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا
دولى
«كاف» ينعي الرئيس السابق لاتحاد الكرة جمال الجعفري
رياضة محلية
واشنطن حصن منيع قبل يومين من تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
دولى
بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني.. ميسي مهدد بالإيقاف 4 مباريات
رياضة عالمية
لاجئون سوريون في الأردن بعد تلقيهم اللقاح المضاد لـ«كورونا»: «هدية من السماء»
عربى
«الصحة العالمية»: العالم يواجه إخفاقا أخلاقيا «كارثيا» بشأن لقاحات كورونا
دولى
أحلام جمال الجعفري في آخر حديث له على التلفزيون المصري قبل الرحيل
رياضة محلية
نشر الجيش في شوارع تونس نتيجة الاضطرابات.. وتوقيف أكثر من 600 شخص
عربى
البعثة الأممية تعلن تفاصيل الحوار الرقمي بين وليامز وألف مشارك ليبي
ليبيا
«الأشباح» تهدد الأندية الألمانية بالإفلاس
رياضة عالمية
فرنسا تقر مجموعة مبادئ جديدة لتنظيم العلاقة بين المسلمين والدولة
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إليك أسهل طريقة لتجديد شبابك