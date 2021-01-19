بطولة ملبورن للتنس تهتز بحالتين جديدتين من كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 11:00 صباحا
لاعب تنس محاصر (فرانس برس)

أعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم الثلاثاء إصابة لاعبين كان من المقرر مشاركتهما في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب بفيروس كورونا المستجد، مما رفع عدد الحالات المرتبطة بأولى البطولات الأربع الكبرى التي من المقرر أن تبدأ في الثامن من فبراير، إلى سبع.

وقالت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا إن لاعبين اثنين وشخصا ثالثا مرتبطين بالبطولة جاءت نتائج فحصهم إيجابية، ويتعلق الأمر بامرأة في العشرينات من عمرها ورجلين في الثلاثين، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

واهتزت بطولة ملبورن العريقة، التي تم تأجيلها لمدة ثلاثة أسابيع، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بين آلاف اللاعبين والأشخاص المقربين منهم والذين وصلوا لتوهم إلى أستراليا على متن رحلات الطيران المؤجر.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة من تسعة أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس حتى الآن خلال تواجدهم في الحجر الصحي، لكن حالتين تعتبران قديمتين، وتابعت أنه نتيجة للكشف عن حالات على متن بعض الرحلات، أصبح 72 شخصا معزولين تماما في غرفهم الفندقية، على عكس الآخرين الذين يُسمح لهم بالخروج لبضع ساعات يوميا للتدريب.

واشتكى بعض اللاعبين من عدم إبلاغهم قبل مجيئهم إلى أستراليا بخطر العزل الصارم، معربين عن قلقهم بشأن مستواهم البدني بعد هذه الأيام في غرفهم، عندما تبدأ الدورات التحضيرية للبطولة في 31 يناير.

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