تعرف على آخر إحصائية لمصابي كورونا في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 10:56 مساء
الدوري الإنجليزي. (إنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج»، اليوم الإثنين، أن المسحة الأخيرة للكشف عن فيروس كورونا المستجد كشفت عن وجود 16 حالة إيجابية جديدة، مما يعني انخفاضًا ملحوظًا بالمقارنة مع الأسبوع الماضي الذي سجل 36 حالة إيجابية.

وخلال الفترة من 11 وحتى 17 يناير الجاري، أجرى 3 آلاف و115 لاعبا وعاملا بالأندية الإنجليزية المسحة الطبية للكشف عن الفيروس التاجي، والتي أسفرت عن ظهور 16 حالة إيجابية.

وبحسب موقع «كورة» فإن هذا الرقم يعكس الانخفاض الملحوظ في أعداد المصابين مقارنة بالأسبوع الماضي، أو الرقم القياسي الذي تم تسجيله قبل أسبوعين (40 حالة).

ورغم ارتفاع عدد المصابين بالوباء خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما تسبب في تأجيل 6 مباريات، شددت الرابطة على أنه ليس هناك أي نية لإيقاف البطولة.

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