بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني.. ميسي مهدد بالإيقاف 4 مباريات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 09:46 مساء
ليونيل ميسي لاعب برشلونة. (أرشيفية: إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، يواجه خطر الغياب عن 4 مباريات مقبلة لفريقه، بعد حصوله على طرد مباشر في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتليتك بلباو.

ومن المنتظر أن تحدد لجنة المسابقات حجم عقوبة ميسي خلال ساعات، حيث يمكن أن توقع عليه عقوبة الغياب لمدة 4 مباريات، إذا كانت المخالفة التي ارتكبها أقرب إلى الضرب المباشر.

وذكرت جريدة «سبورت» أنه في حال عدم ثبوث تلك التهمة على ميسي، فإنه سيغيب لمدة مباراتين فقط، أمام كورنيا في الكأس وضد إليتشي في بطولة الدوري.

ونال ميسي أول بطاقة حمراء في مسيرته مع برشلونة، بعد 753 مباراة مع الفريق الكتالوني خلال تاريخه الطويل، بعد تعديه بالضرب على أسيير فيلاليبري، مدافع أتليتك بلباو، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الباسكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أحلام جمال الجعفري في آخر حديث له على التلفزيون المصري قبل الرحيل
رياضة محلية
نشر الجيش في شوارع تونس نتيجة الاضطرابات.. وتوقيف أكثر من 600 شخص
عربى
«الأشباح» تهدد الأندية الألمانية بالإفلاس
رياضة عالمية
وفاة رئيس اتحاد الكرة السابق بعد إصابته بـ«كورونا»
رياضة محلية
فرنسا تقر مجموعة مبادئ جديدة لتنظيم العلاقة بين المسلمين والدولة
دولى
التحقق من عدم وجود «مناصرين لترامب» بين الجنود المكلفين تأمين مراسم تنصيب بايدن
دولى
«أمن بنغازي» تطلق حمة لإزالة تعتيم السيارات: من بداخلها «قاتل» أو «هارب من ...
ليبيا
يتسلم تركة «ملغمة» من ويليامز.. ملفات «طارئة» أمام السلوفاكي يان كوبيتش في ليبيا
ليبيا
«إير وورز» البريطانية تنشر خرائط لـ5479 غارة جوية تعرضت لها ليبيا منذ 2012
ليبيا
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
المفوضية الأوروبية تدعم نقاشا قانونيا وسياسيا حول إصدار شهادة لقاح «كورونا»
دولى
«خلق آدم».. صورة في كتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات في السودان
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من تأثير قلة النوم على الإصابة بـ«كورونا»