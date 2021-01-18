بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني.. ميسي مهدد بالإيقاف 4 مباريات

ليونيل ميسي لاعب برشلونة. (أرشيفية: إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، يواجه خطر الغياب عن 4 مباريات مقبلة لفريقه، بعد حصوله على طرد مباشر في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتليتك بلباو.

ومن المنتظر أن تحدد لجنة المسابقات حجم عقوبة ميسي خلال ساعات، حيث يمكن أن توقع عليه عقوبة الغياب لمدة 4 مباريات، إذا كانت المخالفة التي ارتكبها أقرب إلى الضرب المباشر.

وذكرت جريدة «سبورت» أنه في حال عدم ثبوث تلك التهمة على ميسي، فإنه سيغيب لمدة مباراتين فقط، أمام كورنيا في الكأس وضد إليتشي في بطولة الدوري.

ونال ميسي أول بطاقة حمراء في مسيرته مع برشلونة، بعد 753 مباراة مع الفريق الكتالوني خلال تاريخه الطويل، بعد تعديه بالضرب على أسيير فيلاليبري، مدافع أتليتك بلباو، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الباسكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.