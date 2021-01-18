«فيفا» يرفض طعن أتلتيكو ضد إيقاف تريبير

تريبير. (إنترنت)

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الإثنين، الطعن الذي تقدم به أتلتيكو مدريد ضد العقوبة المفروضة على مدافعه كيران تريبير، وهي الإيقاف 10 أسابيع لمخالفته اللوائح الخاصة بالمراهنات في إنجلترا، مما يعني أن اللاعب سيكون ممنوعاً من اللعب حتى نهاية الشهر المقبل.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فرض العقوبة على تريبير في 23 ديسمبر الماضي، لمخالفته اللوائح التي تحظر على أي مشارك في اللعبة تقديم أي معلومات عن اللعبة حصل عليها بحكم مكانته، ولم تكن متاحة للجماهير أو إلى أي شخص. ويتعلق الأمر هنا بانتقال اللاعب من توتنهام هوتسبير اللندني إلى النادي الإسباني في 2019.

وفي 2 يناير الجاري، علق «فيفا» تنفيذ العقوبة بعد طعن من النادي المنافس في الدوري الإسباني، الذي قال إنه غير ملزم بالعقوبة التي فرضها الاتحاد الإنجليزي ولا ذنب له في المخالفة.

لكن «فيفا» قال في بيان إن لجنة الطعون التابعة له، رفضت طعن أتلتيكو مدريد وقررت تمديد الإيقاف ليصبح سارياً على مستوى العالم.

وبسبب العقوبة غاب تريبير عن مباراتين لفريقه في الدوري قبل المشاركة في الفوز 2-0، الثلاثاء، على إشبيلية.

وبهذا فإن تريبير سيغيب عن 8 مباريات مقبلة لفريقه في جميع المنافسات، من بينها مباراة في دوري أبطال أوروبا في مواجهة تشلسي الإنجليزي، قبل العودة في المواجهة المحلية مع فياريال في 28 فبراير المقبل.