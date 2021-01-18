حصار نجوم أستراليا للتنس في الفنادق بين النوافذ والجدران والأسرّة

لاعب تنس محاصر (فرانس برس)

أُبلغ عشرات من نجوم كرة المضرب العالقين بحجر صحي في فنادقهم قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، عدم تلقيهم معاملة تفضيلية لمغادرة غرفهم من أجل خوض التدريبات، برغم تذمر بعضهم من القيود المفروضة لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

ورفضت الهيئات الصحية في أستراليا طلبات لتخفيف قيود الحجر الصارمة، فيما لجأ اللاعبون واللاعبات إلى ضرب الكرات على النوافذ، الجدران والأسرّة المقلوبة للبقاء في جهوزية بدنية قبل أولى البطولات الأربع الكبرى، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومن المقرر أن تنطلق البطولة المؤجلة في 8 فبراير المقبل، لكنها تعرضت لانتكاسة بعد اكتشاف إصابات في ثلاث طائرات من أصل 17 نقلت اللاعبين ومدربيهم إلى أستراليا في الأيام القليلة الماضية.

واعتبر 72 لاعبا ولاعبة على اتصال بأربعة مصابين بفيروس كوفيد-19، وفُرض عليهم حجر صحي لمدة 14 يوما دون السماح لهم بخوض التمارين ومغادرة فنادقهم، تفاديا لنقل العدوى.

وكشف منظمو البطولة عن حالتين إضافيتين مرتبطتين بالبطولة اليوم الإثنين، ليرتفع عدد المصابين إلى ستة.