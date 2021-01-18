استبعاد أحد ملاعب كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 04:02 مساء
ملعب المدينة التعليمية (فرانس برس)

ستقام مباريات كأس العالم للأندية المقبلة في قطر على استادي المدينة التعليمية وأحمد بن علي الريان، بينما لن يتم استخدام استاد خليفة الدولي بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم الإثنين.

وكان من المقرر أن يستضيف استاد خليفة مباراتين في البطولة، لكن الاتحاد الدولي أكد أن شكل المسابقة لم يتغيَّر بعد تأكيد «أوكلاند سيتي» النيوزيلندي عدم مشاركته، في ضوء جائحة فيروس «كورونا المستجد» وتدابير الحجر الصحي التي تطلبها سلطات نيوزيلندا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وسيستضيف استاد أحمد بن علي المباراة الأولى في 4 فبراير، فيما يتوَّج بطل المسابقة على استاد المدينة التعليمية يوم 11 فبراير، علمًا بأنهما من الملاعب المضيفة لمونديال قطر 2022.

ويخوض منافسات البطولة كل من «الدحيل» القطري المضيف، «الأهلي» المصري بطل أفريقيا، «بايرن ميونيخ» الألماني بطل أوروبا، «أولسان هيونداي» الكوري الجنوبي بطل آسيا، «تيغريس المكسيكي» بطل كوناكاف، وممثل أميركا الجنوبية بين فريقي «سانتوس» و«بالميراس» البرازيليين بنهائي كأس ليبرتادوريس المقرر في 30 يناير الجاري.

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