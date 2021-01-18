15 مشاركا في دورة تحكيم الكرة الطائرة بمصراتة

علي المكشالي (فيسبوك)

تتواصل بالمدينة الرياضية بمصراتة دورة التحكيم، ويحاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة علي المكشالي بمشاركة 15 دارسًا.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، قال المكشالي: «إن الدورة استهدفت 15 مشاركًا أعمارهم من 18 حتى 35 عامًا، وخلال الأيام الأولى للدورة لاحظت أن درجة الاستيعاب ممتازة ومهاراتهم عالية».

وأضاف المكشالي: «برنامج الدورة يتضمن محاضرات نظرية وعملية في قانون اللعبة، وعرض فيديوهات لبعض مواد القانون لترسخ في أذهان الدراسين، واليوم الإثنين سيكون الموعد مع محاضرة نظرية عن مادة الإرسال تعريفه وأخطاؤه».

واختتم المكشالي حديثه قائلاً: «إن الدورة ستتواصل لنهاية الأسبوع، وستكون هناك امتحانات شفوية وتحريرية وعملية، ومَن يجتاز الامتحانات بنجاح، سيصدر بشأنه قرار اعتماد من الاتحاد العام».