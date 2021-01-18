أولمبياد طوكيو تدرس تقليص أعداد حفلي الافتتاح والختام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 01:19 مساء
مراسم أولمبية سابقة (فرانس برس)

قال منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي، اليوم الإثنين، إنهم سيقلصون عدد الرياضيين المشاركين في حفلي الافتتاح والختام في دورة الألعاب المؤجلة حتى الصيف المقبل، بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد».

كان من المتوقع أن يشارك أكثر من 11 ألف رياضي في الألعاب، بيد أن إجراءات لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» تحد من الوقت الذي يمكنهم البقاء فيه داخل القرية الأولمبية، تعني عدم تمكن الجميع من حضور حفلي الافتتاح والختام، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وقال منظمون إنهم سيعيدون النظر في عدد الرياضيين المشاركين في الحفلين، وكيفية إدخالهم إلى الاستاد بأمان، من أجل ضمان سلامة وأمن الرياضيين، وتبسيط العمليات في ألعاب طوكيو 2020.

وذكر تقرير في جريدة «يوميوري شيمبون»، اليوم الإثنين، أن اللجنة الأولمبية الدولية تتوقع مشاركة 6 آلاف رياضي في حفل الافتتاح بتاريخ 23 يوليو، في المقابل، ترى اللجنة المنظمة أن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد مع اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمات أخرى، فيما لم يتم تقرير مقاربة محددة بعد.

وتصر اللجنة المنظمة على أن الألعاب قائمة حتى بحال فشل السيطرة على الفيروس، كاشفة مجموعة تدابير لمكافحة الفيروس في تقرير موقت من 53 صفحة في ديسمبر الماضي.

ولا يمكن للرياضيين دخول القرية الأولمبية القادرة على استيعاب 18 ألف شخص، قبل أكثر من 5 أيام على بداية مسابقاتهم، ويتعين عليهم مغادرتها قبل فترة يومين من انتهاء مشاركتهم.

وفي وقت سابق، نفت الحكومة اليابانية، أمس الأحد، ادعاءات حول إمكانية إلغاء دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو الصيف المقبل، في ضوء استمرار أزمة فيروس «كورونا المستجد».

نقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن الناطق باسم الحكومة، كاتسونوبو كاتو، قوله: «حددنا المواقع والجداول، والأشخاص المعنيون يعملون على الاستعدادات، التي تتضمن التحكم في العدوى».

الكمامة تحاصر شعار الأولمبية الدولية (أرشيفية : الإنترنت)
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