«الأشباح» تهدد الأندية الألمانية بالإفلاس

لاعبو بروسيا مونشنغلادباخ في مباراة أمام بايرن ميونخ (أرشيفية: الإنترنت)

استبعد رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، كريستيان شيفيرت، عودة الجماهير إلى المدرجات هذا الموسم، لكن لم يستبعد شيفيرت إمكانية إفلاس أندية بـ«البوندسليغا» بفعل أزمة جائحة «كورونا».

وقال شيفيرت لجريدة «فرانكفورتر الجمين سونتاج تسايتونغ»، أمس الأحد، إنه كان قرارًا صائبًا، أن يتم استئناف مباريات «البوندسليغا» خلف الأبواب المغلقة، قائلاً: «النظام كان سينهار إذا استبعدنا مباريات الأشباح دون جماهير في البداية»، بحسب ما نقله موقع «24» عن «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف: «الآن المباريات لازالت تقام دون جماهير لأنه الخيار الوحيد الذي تمت الموافقة عليه للمنافسات، وعلى الأرجح سيستمر ذلك حتى نهاية الموسم»، وأشار شيفيرت إلى أنه في الوقت الذي لم تفلس فيه الأندية حتى الآن فإنه «لا يمكن أن أستبعد إمكانية حدوث ذلك على المدى البعيد».

وشدد رئيس رابطة الدوري الألماني: «لم تكن أولويتي القصوى أن تنجو جميع الأندية الـ36 المشارِكة في دوري الدرجتين الأولى والثانية، بل أن تتخطى منظومة البوندسليغا ككل الأزمة».