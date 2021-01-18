طوكيو تكشف حقيقة إلغاء دورة الألعاب الأولمبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 11:49 صباحا
دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 (إنترنت)

نفت الحكومة اليابانية، أمس الأحد، ادعاءات حول إمكانية إلغاء دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو الصيف المقبل، في ضوء استمرار أزمة فيروس «كورونا المستجد».

نقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن الناطق باسم الحكومة، كاتسونوبو كاتو، قوله: «حددنا المواقع والجداول، والأشخاص المعنيون يعملون على الاستعدادات، التي تتضمن التحكم في العدوى»، بحسب ما نقله موقع «24».

وجاء بيان الحكومة اليابانية، بعد أن نقلت تقارير إخبارية عن وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي، تارو كونو، قوله إن أي شيء قد يحدث، وقد يسير الأمر في أي من الاتجاهين، بعد أن تأجلت الدورة الأولمبية من العام الماضي للحالي بسبب الجائحة.

وأكدت الحكومة اليابانية، واللجنة المحلية المنظمة، والأولمبية الدولية، أن الأولمبياد سيقام كما هو مقرر وسط إجراءات صحية ومعايير سلامة صارمة، لكن الشكوك تبقى قائمة مع إعلان حالة الطوارئ في محيط العاصمة طوكيو، وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

سبق وقالت حكومة اليابان، إن حالة الطوارئ الصحية الجديدة، بسبب الزيادة المستمرة في الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» لن تغير من خطط إقامة أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.
وفي مؤتمر صحفي، قال الناطق باسم الحكومة، كاتسونوبو كاتو، إن فرض قيود جديدة في طوكيو ومحيطها لا يتعلق بجدول الألعاب الأوليمبية، التي تستمر الاستعدادات لها قبل أقل من 200 يوم من إقامتها، بحسب ما نقلته «إفي».

وتابع: «إعلان حالة الطوارئ هذا لا يأخذ في الحسبان الوضع قبيل إقامة دورة الألعاب، ولكن سيتم اتخاذ القرار بناء على عدد المصابين في طوكيو والمحافظات الثلاث المجاورة».

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