«بطل الشتاء» خارج اهتمامات «ميلان»

التركي هاكان يقبل الكرة بعد تسجيله ركلة ترجيح أمام تورينو (فرانس برس)

أكد مدرب «ميلان»، ستيفانو بيولي، أنه لا يهتم كثيرًا بلقب «بطل الشتاء»، كما حافظ على تفاؤله رغم ظهور حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في صفوف لاعبي فريقه، وقال بيولي في مؤتمر صحفي: «علينا الاستمرار في العمل، لقب بطل الشتاء لا يهم كثيرًا».

وأضاف: «أثق في لاعبي فريقي تمامًا، الذين انضموا إلينا خلال فترة الانتقالات في يناير 2020، ومنهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش»، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وأضاف: «لم يكن من السهل تخيل حدوث مثل هذا التحسن، لكننا عملنا بكل اهتمام وانتظام، وأنا أعرف أن أمامنا فرصة كبيرة للتحسن لأننا لا نريد النزول من هذا القطار».

وسيخوض فريق «ميلان» المواجهة في سردينيا دون لاعبيه التركي هاكان شالهان أوغلو، والفرنسي تيو هرنانديز، بعد تأكيد إصابتهما بفيروس «كورونا»، وعن إمكانية تعاقد «ميلان» مع المهاجم ماريو مانزوكيتش، قال بيولي: «لا يمكنني التعليق على لاعبين خارج فريقي».