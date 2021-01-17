«مانشستر سيتي» يضرب «كريستال بالاس» برباعية وينتزع وصافة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 11:32 مساء
ستونز يحتفل بهزه شباك كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي. (فرانس برس)

انتزع «مانشستر سيتي» المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على نظيره «كريستال بالاس» (4-0)، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.

وحسم «مانشستر سيتي» المباراة بأربعة أهداف نظيفة سجلها جون ستونز (الهدفان الأول والثالث) في الدقيقتين 27 و68، وإلكاي جوندوجان في الدقيقة 57 ورحيم سترلينغ في الدقيقة 88.

ورفع «مانشستر سيتي» بهذه النتيجة رصيده إلى 35 نقطة ليقفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر «مانشستر يونايتد»، الذي تعادل اليوم مع حامل اللقب «ليفربول» سلبيًّا، وبفارق الأهداف فقط أمام «ليستر سيتي»، بينما تجمد رصيد «كريستال بالاس» عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

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